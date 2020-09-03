Более 40 тысяч жителей Приморья остались без света из-за тайфуна «Майсак»

Около 42 тыс. человек остаются в настоящее время без света в Приморье из-за мощного тайфуна «Майсак», который повредил линии электропередач. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По данным пресс-службы, в регионе зафиксировано около 300 случаев отключения электроэнергии. Над восстановлением линий сейчас работают 23 бригады энергетиков, однако основные работы начнутся только утром.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах края наблюдаются перебои с водоснабжением. Так, около половины жителей города Артем остались без воды в домах.

Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.

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