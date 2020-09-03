У Фургала была банда, занимающаяся ликвидацией неугодных

Прокурор в Басманном суде Москвы заявил, что подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в причастности к организации убийств, ликвидировали неугодных ему людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У Фургала было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц», — сказал прокурор на заседании по продлению экс-губернатору меры пресечения.

Также представитель власти добавил, что некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет от главного обвиняемого и его соучастников».

По его словам, страх участников банды Фургала носит не голословный, а реальный характер.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

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