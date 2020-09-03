Власти ввели режим ЧС в приморской Находке из-за тайфуна «Майсак»

В приморском городе Находка введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на него тайфуна «Майсак». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что по всему городу зафиксированы обрывы линий электропередачи. Из-за стихии упали деревья, а также повредились крыши многоквартирных домов.

В настоящее время в Приморском крае последствия тайфуна ликвидируют свыше 400 человек, задействовано около 100 единиц техники. Известно, что в регионе из-за стихии объявлено штормовое предупреждение.

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