Температура упадет ниже нуля в ряде регионов России

Ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает похолодание до -2°C, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, заморозки придут на восток европейской части страны, на северо-восток Поволжья, юг Урала и Сибири, а также в Заволжье и Карелию. Синоптик предупредил о похолодании жителей Пермского края, Свердловской, Челябинской, Костромской и Иркутской областей.

Причиной заморозков станет антициклон над центром европейской части России, который обеспечивает приток холодных масс на периферии, пояснил Вильфанд.