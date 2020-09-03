Вооруженный мужчина взял в заложники капитана судна в Москве

В Москве задержан вооруженный мужчина, взявший в заложники капитана корабля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на прогулочном судне «Добрыня» у Воробьевых гор. Мужчина пытался заставить капитана остановить судно в месте, где остановка невозможна. РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, никто не пострадал.