Турция осудила повторную публикацию карикатур в Charlie Hebdo
Турция прокомментировала повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo, которые стали причиной теракта в редакции издания в 2015 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, глава МИД Турции Хами Аксой ответил, что власти страны решительно осуждают такое решение издания.
Он также назвал карикатуры «оскорблением и неуважением к мусульманам». По его мнению, их публикацию нельзя «объяснить искусством или свободой слова».
«Мы также не приемлем попытки французских властей, в первую очередь президента (Франции Эммануэля. — примечание «Газеты.Ru») Макрона, объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений», — подчеркнул Аксой.
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.
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