Мишустин поддержал просьбу Кондратьева об обновлении на Кубани автопарка скорых

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник доложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину о текущей эпидситуации в регионе и о возросшей на медицину нагрузке.

В крае и на курортах ситуация остается стабильной. Не закрыт ни один из 21 инфекционных госпиталей. Развернуто 4289 коек, из них свободно около 30%. Не прекращается и поддержка медиков во время пандемии.

На выплаты из краевого и федерального бюджетов предусмотрено 2,3 млрд рублей. На сегодняшний день выплаты и отпускные получили 18161 медработник на общую сумму 1,8 млрд рублей. Из них федеральных – 1,5 млрд.

В условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения. Особенно это касается службы «скорой помощи».

«На весь край 663 автомобиля скорой. Из них почти половина со сроком службы старше пяти лет. Мы отвлекаем от работы машины из муниципалитетов, чтобы доставить больных в госпитали. Прошу оказать содействие в приобретении 50 автомобилей скорой помощи класса «В» и 10 автомобилей класса «С». В целом они нужны для функционирования скорой медицинской помощи, для сохранения здоровья и жизни людей», – обратился к премьеру Вениамин Кондратьев.

На закупку автомобилей потребуется около 250 миллионов рублей.

Михаил Мишустин поддержал эту просьбу.

«От того, как быстро скорая подъедет, как автомобиль оснащен, зависят жизни людей. Поможем. Соответствующие решения будут приняты», – пообещал премьер-министр РФ.