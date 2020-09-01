В Москве за сутки зафиксировали еще 641 человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали еще 641 случай коронавирусной инфекции, рассказали в оперативном штабе.

При этом было почти вдвое больше выздоровевших, зафиксированных за 24 часа, — 1 262 человека. Скончались 11 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице обнаружили 263 тыс. зараженных коронавирусом, 215 тыс. из них уже вылечились и 4,8 тыс. — умерли.

Во вторник, 1 сентября, число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 1 млн человек.

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