В Москве неизвестные пригрозили взорвать памятник Кобзону

В Москве неизвестные сообщили о минировании памятника певцу Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб выехали к памятнику для проверки информации.

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет, после продолжительной — более 10 лет подряд — борьбы с раковым заболеванием. Несмотря на опасный диагноз и постоянные обследования и операции, Кобзон продолжал активно участвовать в политической и культурной жизни России и других стран мира.

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