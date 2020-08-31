Попова заявила, что ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год очно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России позволяет начать новый учебный год в очном формате. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», — сказала Попова.

Она добавила, что все иностранные студенты, которые сейчас находятся в России, смогут приступить к занятиям в вузах без каких-либо ограничений.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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