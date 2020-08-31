Зеленский призвал депутатов Рады не расслабляться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам партии «Слуга народа» с призывом не расслабляться. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление политик сделал в рамках внеочередного партийного съезда.

Он отметил, что этот призыв связан с сохраняющейся вероятностью досрочного роспуска Верховной рады и, соответственно, прекращением их полномочий.

Глава государства напомнил, что в первый день работы депутатов сказал им, что партия «Слуга народа» войдет в историю страны.

«Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего», — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что депутаты не прошли еще первый путь, однако и «не двигаются по второму сценарию», поэтому призвал их оставаться в тонусе.

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