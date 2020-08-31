В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате обрушилась кровля

В Екатеринбурге на загоревшемся хлебокомбинате «Смак» частично обрушилась кровля, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Предварительная площадь пожара составляет 800 кв. метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м», — сказали в МЧС.

Отмечается, что еще до прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга около 9 утра (7 утра мск) загорелся старейший хлебопекарный завод «Смак». По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кабель.

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