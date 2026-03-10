В России предотвратили подрыв многоквартирного жилого дома

Подрыв многоквартирного жилого дома удалось недавно предотвратить на территории России. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

«Только за последнее время нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе... подрыв многоквартирного жилого дома», — рассказал он.

Кроме того, он заявил, что за последнее время спецслужбам удалось предотвратить нападения на высокопоставленных представителей органов власти и командный состав Вооруженных сил РФ и Росгвардии, избежать взрывов на транспорте и стрельбы в плотном пассажиропотоке.

Также глава ФСБ рассказал, что был расширен круг лиц из числа российских граждан и мигрантов, вовлекаемых в террористическую деятельность против РФ.

6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве было совершено покушение на замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Подозреваемый выстрелил в офицера не менее трех раз, а после скрылся с места преступления.

Ранее ФСБ заявила о британском следе в покушении на генерала Алексеева.