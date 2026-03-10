Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом

КСИР пообещал не допустить вывоза нефти из Ирана в США и другие страны Запада

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближнего Востока в США и другие страны Запада. Об этом заявил официальный представитель корпуса генерал Али Мохаммад Наини, передает агентство Tasnim.

Генерал предупредил, что в случае затягивания США операции против Ирана, Тегеран готов блокировать перевозку ближневосточной нефти через Ормузский пролив на продолжительный срок. Эксперты предупредили, что все эти события могут привести к коллапсу на мировом энергетическом рынке.

9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало американскую администрацию врасплох.

