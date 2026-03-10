Россиянам назвали доступные провайдерам факты об абонентах

Эксперт Скворцов: у провайдеров есть доступ к техническим данным

У провайдеров есть доступ к техническим данным и истории посещения доменов. Однако шифрование защищает содержимое сообщений пользователей. Об этом «Известиям» сообщил основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов.

По словам эксперта, при заключении договора провайдер получает доступ к паспортным данным пользователя, его IP-адресу, MAC-адресу роутера, показателям скорости и качества сигнала, а также к времени активности. Часть этой информации нужна для эффективной работы технической поддержки и обеспечения безопасности.

Помимо этого, провайдер фиксирует объем переданных данных и посещенные домены, благодаря чему удается отслеживать и решать проблемы с подключением.

Специалист подчеркнул, что большая часть современных сайтов использует защищенные протоколы (HTTPS), скрывающие от провайдера конкретные страницы, содержимое сообщений, пароли и личные файлы пользователей. Видные лишь факты захода на ресурсы, такие как видеохостинги. Однако при этом оператор не знает, какой именно контент включал клиент.

«Провайдер не видит вашу историю браузера и вкладки, не имеет доступа к сохраненным страницам, избранному или закладкам. Он знает только то, что проходит по сети: к каким IP/доменам вы обращались, когда и сколько данных передали», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что режим инкогнито в браузере не обеспечивает анонимность перед провайдером, поскольку он только удаляет историю посещений на самом гаджете.

По словам эксперта, компании намеренно не «подглядывают» за абонентами, но они должны хранить информацию в рамках законодательства. Открыть ее могут исключительно уполномоченные органы в случае наличия законных оснований.

