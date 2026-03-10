Размер шрифта
Европа и Азия борются за СПГ из-за войны на Ближнем Востоке

FT: Европа и Азия борются за поставки СПГ из-за перекрытия Ормузского пролива
marinetraffic.com

Азиатские и европейские покупатели борются за поставки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне войны на Ближнем Востоке и перекрытия поставок через Ормузский пролив. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно данным мониторинга судов, проанализированным FT, несколько направлявшихся в Европу газовозов внезапно изменили курс и повернули в сторону Азии.

Большая часть СПГ, производимого в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, обычно транспортируется через Ормузский пролив в Азию, но цены на СПГ в Азии резко выросли почти сразу после начала войны, что создало стимул для перенаправления американского газа в этот регион.

Подавляющее большинство сжиженного газа продается по долгосрочным контрактам, а не на спотовом рынке, но некоторые покупатели могут изменить конечное место назначения своих покупок, а некоторые продавцы готовы расторгнуть контракты, если цены вырастут достаточно высоко.

«Для европейских покупателей борьба с Азией за поставки СПГ пугающе напоминает ситуацию четырехлетней давности, когда Россия резко сократила поставки природного газа по трубопроводам на континент... Тогда конкуренция за свободные партии подтолкнула цены к рекордному уровню», — говорится в материале.

Некоторые производители СПГ устанавливают строгие правила относительно поставок, при этом почти весь экспорт из США разрешен к отправке в любое место по желанию покупателей. Несколько аналитиков отметили также рост готовности некоторых производителей расторгать контракты ради финансовой выгоды.

Это повышает вероятность перенаправления поставок, а нежелание некоторых европейских покупателей подписывать долгосрочные контракты на поставку до начала войны в этом месяце может дорого обойтись, подчеркнули в FT.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе и Азии выросли на 50%.

 
