Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал назначение Карседо на пост тренера «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал назначение Карседо на пост главного тренера московского «Спартака». Слова Черданцева передает Telegram-канал «Футбольный Биги».

«Для меня это странное решение. Для меня иностранный тренер — хождение по кругу. Тем более, такой. Понятно, что Моуринью не приедет. Помощник и главный тренер — две разные профессии», — сказал Черданцев.

9 марта «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 4:3.

На 18-й минуте счет открыл нападающий гостей Максим Болдырев. Москвичи ответили двумя быстрыми голами: на 23-й минуте отличился Пабло Солари, а на 41-й — Кристофер Ву. В добавленное к первому тайму время Кристофер Мартинс увеличил преимущество красно-белых до 3:1.

Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться. На 57-й минуте Жилсон Тавариш реализовал пенальти, а на 62-й минуте Болдырев оформил дубль, сравняв счет в 3:3. Однако на 88-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принесший красно-белым победу.

Ранее Артем Дзюба назвал болезненным поражение в матче против «Спартака».