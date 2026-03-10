Размер шрифта
Австралия предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу

Bill Bachmann/Global Look Press

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк рассказал, что страна предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу, передает AP.

Федеральная полиция Австралии перевезла пятерых женщин из их отеля на Голд-Косте «в безопасное место» после того, как те подали запросы на убежище.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене, которая карается казнью.

Ранее Дональд Трамп попросил Австралию помочь футболисткам сборной Ирана.

 
