Названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в России

Разница между самой высокой и низкой зарплатой в РФ превысила 220 тысяч рублей

Разрыв между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в России по подсчетам за декабрь прошлого года составил 227 611 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Москва — 288 524 рубля, Чеченская Республика — 60 913 рублей», — говорится в материалах.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — это сумма, начисленная работнику до вычета налогов (включая НДФЛ) и удержаний за отработанное время, рассчитанная как отношение фонда начисленной зарплаты к среднесписочной численности работников. В нее включаются оклады, премии, надбавки и компенсации. Номинальная зарплата не учитывает покупательную способность, в то время как реальная заработная плата зависит от индекса потребительских цен.

8 марта ТАСС сообщал, что с декабря средняя зарплата по всей стране выросла более чем на 40 тыс. рублей., составив 139 727 рублей.

Ранее были названы регионы России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей.