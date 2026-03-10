В Госдуме заявили о росте эзотерической миграции из Киргизии и Таджикистана

В последние два года в России отмечается рост так называемой эзотерической миграции, которая предполагает, что в страну едут лже-экстрасенсы, колдуны и гадалки из стран, где подобная деятельность запрещена законом. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.

«За последний год-два эзотерическая миграция в нашу страну из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана заметно выросла. В своих странах они не могут вести подобную деятельность, так как закон это запрещает», — пояснил эксперт, добавив, что в РФ таких запретов нет, поэтому мигранты-эзотерики могут основать свое ИП и обманывать доверчивых граждан.

Одной из причин спроса на подобные услуги специалист назвал проведение СВО, отметив, что родственники военнослужащих часто обращаются к гадалкам и колдунам, чтобы выяснить местонахождение пропавших солдат или провести так называемую «защитную» магию.

Говоря о необходимости принятия мер, Иванишко отметил, что законопроект о полном запрете эзотерической деятельности не будет одобрен, поэтому важно сделать акцент хотя бы на запрете рекламы. В том числе ограничение стоит распространить на ТВ-шоу — например, такие, как «Битва экстрасенсов» и прочие. Хотя соответствующая инициатива и получила поддержку, пока осуществить на практике эти нормы не удалось, констатировал специалист. По его словам, это связано, в частности, с блокировкой документа со стороны некоторых депутатов.

«Пока мы не решим вопрос с запретом рекламы, хотя бы рекламы оккультно-магических услуг, дальше будет сложно двигаться», — заключил эксперт.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «Битва экстрасенсов» продолжает выходить в эфир не из-за популярности среди россиян, а из-за лоббирования со стороны парламентариев. Он обвинил своих коллег в том, что они регулярно встречаются с участниками шоу и не заинтересованы в закрытии проекта. По мнению Милонова, пока депутаты будут посещать экстрасенсов, проект будет жить.

Ранее в Госдуму после слов Путина решили внести проект о запрете рекламы эзотерических услуг.