В Симферополе отложили второй этап ограничения подачи воды

Второй этап ограничений водоснабжения в Симферополе отложен из-за подготовки к 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Второй этап должен был стартовать в ночь на 1 сентября.

«Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными в хорошем, праздничном настроении», — сказали в пресс-службе.

Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, переход ко второму этапу ограничения водоснабжения перенесли. Он будет осуществлен в ночь на 2 сентября.

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