Названа причина крушения СУ-27 в Крыму в марте
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Названа причина крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма, передает телеканал «Звезда».
По словам начальника службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергея Байнетова, расследование показало, что произошел взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска.
«Выводы комиссии однозначны», — заключил Байнетов.
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