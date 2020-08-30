В Петербурге мужчина выстрелил в глаз прохожему
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В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в глаз прохожему, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала, между двумя мужчинами на улице произошла ссора, в результате которой один из них выстрелил другому в лицо из газового пистолета.
После этого стрелявший сел в такси и уехал.
В настоящее время ведутся поиски преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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