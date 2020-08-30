Коронавирусом заразились 25 млн человек по всему миру

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 25 млн, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по данным на 10.25 мск, в мире насчитывалось уже 25 009 250 заболевания COVID-19. Скончались вследствие заражения инфекцией 842 702 пациента. Выздоровели с начала пандемии 16 411 400 жителей Земли.

Наибольшее число заражений зафиксированно в США — 5 961 582 случая, на втором месте находится Бразилия — 3 846 153 заболевших, на третье место занимает Индия — 3 542 733 пациента с положительными анализами на COVID-19.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

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