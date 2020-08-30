Более 36,4 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Свыше 36,4 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Из них за минувшие сутки проведено 340 тысяч тестов.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 211 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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