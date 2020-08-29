В Китае минимум 17 человек погибли при обрушении гостиницы
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В китайской провинции Шаньси обрушилась гостиница, из-за чего минимум 17 человек погибли, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти.
Отмечается, что еще 28 человек получили травмы, семь из них — тяжелые.
Обрушение произошло в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На месте работают спасатели, они разбирают завалы и ищут возможно остающихся под ними людей.
В город уже прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая. Причины обрушения пока не называются.
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