В Китае минимум 17 человек погибли при обрушении гостиницы

В китайской провинции Шаньси обрушилась гостиница, из-за чего минимум 17 человек погибли, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти.

Отмечается, что еще 28 человек получили травмы, семь из них — тяжелые.

Обрушение произошло в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На месте работают спасатели, они разбирают завалы и ищут возможно остающихся под ними людей.

В город уже прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая. Причины обрушения пока не называются.

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