В Ереване обрушился дом из-за взрыва газа, пострадали люди

В результате обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Ереване, по предварительным данным, пострадали двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что еще один человек может находится под завалами.

Инцидент произошел в районе Канакер-Зейтун, обвалились 12 квартир жилого здания.

19 жильцам дома удалось выбраться из-под обломков. Еще двух раненых вытащили спасатели, состояние одного из них тяжелое, судьба одного жителя пока неизвестна.

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