Россиянам рассказали об ощущениях от вакцинации от коронавируса
На данный момент реакции человеческого организма на вакцину от коронавируса нового типа не до конца ясны, выяснить это позволят пострегистрационные испытания, рассказал академик РАН Вадим Покровский в интервью радио Sputnik.
По его словам, существуют вакцины, которые вызывают минимальное число ответных реакций. Некоторые другие же могут вызвать симптомы, схожие с легкой формой заболевания, в частности повышение температуры.
«Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации», – поделился эксперт.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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