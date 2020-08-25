В Москве мошенники продали китайскую лапшу за 1,5 млн рублей как препарат от рака

В Москве полицейские задержали мошенников, которые притворялись онкологами и продавали пенсионерам китайскую лапшу как лекарство от рака. Об этом пишет РЕН.

Как рассказали потерпевшие, «врачи» по телефону сообщали им о плохих анализах и предлагали купить дорогие лекарства. Когда курьер привозил посылку, он просил положить ее в холодильник и не открывать сутки. После пенсионеры находили в пакете китайскую лапшу.

Позже курьер заявил, что не знал о происходящем и лишь доставлял заказ.

«Я ничего не предлагал. Мне диктовался адрес, я приезжал туда. Там меня встречали люди с распростертыми руками», — приводятся слова курьера.

Как отмечается, мошенники продали три коробки за полтора миллиона рублей.

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