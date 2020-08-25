Московским школьникам разрешили учиться дома

Московским школьника разрешили учиться дистанционно, если того пожелают их родители. Об этом сообщил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков, передает ТАСС.

«Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в школах сформирован запас защитных и дезинфицирующих средств, а на входах будут установлены специальные рамки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников учебных учреждений

— Минобрнауки: учебный год начнется вовремя

— Собянин: при выявлении коронавируса в классах школьников переведут на «дистанционку»