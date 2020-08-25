Московским школьникам разрешили учиться дома
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Московским школьника разрешили учиться дистанционно, если того пожелают их родители. Об этом сообщил глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков, передает ТАСС.
«Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», — говорится в сообщении.
Он добавил, что в школах сформирован запас защитных и дезинфицирующих средств, а на входах будут установлены специальные рамки.
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