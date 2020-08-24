Комендантский час вводится в американском Кеноше после ранения афроамериканца

В американском городе Кенош (штат Висконсин) вводится комендантский час в ночь на 25 августа, где ранее прошли протесты после ранения полицейскими 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского шерифа.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 20.00 до 7.00 (4.00-15.00 мск).

Данная мера была предпринята из-за многочисленных случаев грабежей. Демонстранты разломали двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомобилей.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс назвал происходящее в Кеноше проявлением расизма.

29-летний Блейк погиб в воскресенье, 23 августа. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов полицейских. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

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