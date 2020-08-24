Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» задержан в Солигорске

Пресс-секретарь стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Глеб Сандрас заявил, что сопредседателя стачкома Анатолия Бокуна задержали. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что он был доставлен в РОВД Солигорска, его статус пока неизвестен.

Также Сандрас сообщил, что дело сопредседателя рассмотрят сегодня в закрытом режиме.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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