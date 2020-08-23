На Мадагаскаре застрелили 20 заключенных при побеге из тюрьме
На Мадагаскаре полицейские застрелили минимум 20 заключенных, когда последние пытались сбежать из тюрьмы, сообщает министерство юстиции в Facebook.
Отмечается, что перестрелка произошла в городе Фарафагана на юго-востоке острова. Там заключение забросали охранников камнями и попытались скрыться.
Полицейские поймали 37 из 88 преступников, еще 20 погибли при стрельбе, восемь находятся в больнице в тяжелом состоянии. Таким образом, на свободе остается 31 человек. Правоохранители ищут их.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— План побега: по всему миру заключенные бунтуют из-за COVID-19
— «Взорвем все»: как советские заключенные сбежали в Пакистан
— Шри-Ланка выпустила из тюрем три тысячи заключенных из-за коронавируса
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— План побега: по всему миру заключенные бунтуют из-за COVID-19
— «Взорвем все»: как советские заключенные сбежали в Пакистан
— Шри-Ланка выпустила из тюрем три тысячи заключенных из-за коронавируса