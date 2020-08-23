Названы отличия женского алкоголизма от мужского
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Мужской и женский алкоголизм похожи и имеют одинаковые этапы развития, но есть и ряд отличий, передает «Медикфорум» со ссылкой на наркологов.
Специалисты утверждают, что у женщин недуг развивается быстрее. Так, если мужчины становятся алкоголиками за 10–15 лет, то у женщин данный период занимает всего 3–5 лет.
При этом женщинам требуется больше времени на лечение, чтобы побороть зависимость от спиртного.
Однако женский пол больше склонен к осознанию проблемы и обращению к специалистам, рассказывают эксперты. Мужчины же крайне редко обращаются к профессионалам из-за проблем с алкоголем.
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