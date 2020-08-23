В Перу 13 человек погибли на дискотеке

В Перу 13 человек погибли, еще шестеро пострадали в давке на подпольной дискотеке, сообщило в Twitter МВД республики.

Отмечается, что когда полиция накрыла вечеринку, запрещенную из-за коронавируса, люди стали убегать. По предварительным данным, на дискотеке были 120 человек.

Среди пострадавших оказались трое полицейских. Правоохранители задержали 23 человека. Сейчас ищут владельца и организатора мероприятия.

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