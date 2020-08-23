Задержанного в Белоруссии вооруженного украинца разыскивают в РФ за кражу

Задержанный на границе в Белоруссии вооруженный гражданин Украины находится в розыске в России за совершение кражи в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, фамилия этого мужчины — Тимошенков.

По его словам, задержанный подозревается в совершении преступления в Подмосковье, но был задержан белорусскими пограничниками по другому поводу.

18 августа при попытке въезда в Белоруссию был задержан 34-летний вооруженный гражданин Украины, объявленный Россией в розыск. У мужчины при обыске были найдены револьвер и нож.

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