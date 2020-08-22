Спасатели подтвердили смерть женщины с ребенком под завалами дома в Ярославле

Спасатели обнаружили тело женщины и ребенка под завалами поврежденного дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, заявили агентству РИА «Новости» в экстренных службах.

«В 03:03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения», — сказал собеседник агенства.

Таким образом, число погибших в настоящее время достигло трех, отмечает агентство.

Ранее спасатели сообщали, что под завалами поврежденного взрывом дома могут оставаться женщина с ребенком.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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