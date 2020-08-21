Стало известно о первой жертве взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Минимум один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Отмечается, что под завалами находятся люди.

«По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько пострадавших остаются под завалами», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Ярославле, есть обрушения элементов здания с 3-го по 5-й этаж.

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