Землетрясение произошло на востоке Казахстана
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Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован на востоке Казахстана, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
По его данным, землетрясение произошло в 303 км к юго-юго-востоку от города Усть-Каменогорск, эпицентр находился примерно в 55 км от казахстанско-китайской границы.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,5 балла по шкале MSK-64.
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