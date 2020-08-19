Патриарх Кирилл призвал следовать божественным знакам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом видеть божественные знаки и следовать им. Его слова цитируются на сайте РПЦ.

Соответствующее заявление иерарх сделал в рамках литургии в московском храме Христа Спасителя. Литургия была посвящена двунадесятому празднику — Преображение Господне.

Патриарх добавил, что верующие получают от господа «знаки присутствия в нашей жизни». Он указал на важность «не просмотреть» эти знаки, а «сложить» их в разуме и сердце.

«Сегодняшний великий день учит нас многому. Господь избрал Петра, Иакова, Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, чтобы они увидели славу его», — добавил патриарх Кирилл.

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