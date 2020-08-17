Задержанных за подготовку провокации против Лукашенко отпустили

Трех человек, которых якобы задержали за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, отпустили после профилактической беседы с милицией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что три человека были задержаны. Они готовили провокацию против Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Они не были задержаны, а доставлены в правоохранительные органы», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что после профилактической беседы люди были отпущены.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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