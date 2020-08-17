Генпрокуратура Белоруссии: освобождены почти все задержанные на протестах

Почти все задержанные в ходе протестных акций в Белоруссии освобождены, сообщает Генеральная прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Генпрокуратура и МВД Белоруссии провели работу по освобождению задержанных граждан, отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Генпрокуратура получает большое количество заявлений о превышении полномочий силовиками, все требования возбудить уголовные дела направляются в белорусский следственный комитет, указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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