Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины
Неизвестный в ночь на понедельник, 17 августа, открыл огонь по рабочим на западе Москвы из- за поцарапанной машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Академика Анохина, во время дорожных работ трактор задел один из рядом стоящих автомобилей. Обнаружив царапину, водитель машины достал пистолет и расстрелял рабочих.
Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения.
Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».
В настоящее время правоохранители разыскивают преступника.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Ступино задержали убийцу москвича, который пропал три месяца назад
— Москвич признался в убийстве жены, расчлененное тело которой нашли в пакетах
— Власти взяли на контроль ситуацию с избиением отчимом детей в Москве