Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины

Неизвестный в ночь на понедельник, 17 августа, открыл огонь по рабочим на западе Москвы из- за поцарапанной машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Академика Анохина, во время дорожных работ трактор задел один из рядом стоящих автомобилей. Обнаружив царапину, водитель машины достал пистолет и расстрелял рабочих.

Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

В настоящее время правоохранители разыскивают преступника.

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