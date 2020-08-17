Под Омском в ДТП погибла семья, ехавшая домой из Крыма

Семья из Иркутской области по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«По Омской области, на трассе 33-летний водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Toyota Noah под управлением 38-летней женщины. От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой Daf», — говорится в сообщении.

По информации УМВД, в аварии погиб мужчина 37 и его 10-летняя дочь.

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