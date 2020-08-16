В Москве умерли еще 10 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число погибших до 4666, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем раньше сообщалось о 11 погибших.

Всего в столице коронавирусом заразились 252 тысячи, выздоровели 197 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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