В Минске педагоги присоединились к акциям протеста

В Минске проходит массовое шествие педагогов. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Учителя прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфилармонии до Белорусского педагогического университета. Некоторые из них несли таблички с надписями «Я учитель и хочу этим гордиться», «Я учитель, а не фальсификатор», «Учителя против насилия» и другие.

Отмечается, что шествие было организовано в рамках акции «цепь солидарности» против результатов выборов президента.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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