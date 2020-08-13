Сотрудники крупных заводов Белоруссии провели акции протеста

Работники различных предприятий Белоруссии вышли на акции протеста в четверг, 13 августа, пишет «Sputnik Белоруссия».

Люди призывали к аннулированию итогов президентских выборов, остановке насилия на улицах и уходу силовиков. К мирной акции солидарности присоединились сотрудники завода «Керамин» в Минске, БелАЗ, «Минского автомобильного завода», «Терразит» и не только.

На жодинском заводе «БелАЗ» состоялась массовая несанкционированная акция протеста. На заводе «Керамин» провели мирную акцию солидарности. Как рассказали в администрации завода, рабочий процесс из-за протестов не пострадал. «Наши женщины просто в свой обед вышли <...>, постояли с цветами на улице в поддержку акции «Нет насилию». Они вернулись к работе ровно через час», — уточнили в администрации.

Также забастовка проходила в четверг во внутреннем дворе Минского автомобильного завода. Люди озвучили требования, аналогичные требованиям остальных протестующих. Кроме того, завод «Терразит» объявил забастовку. Как рассказали на предприятии, под требованиями подписались 135 сотрудников.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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