В «Яндексе» рассказали о пришедших на обыски правоохранителях

В «Яндексе» прокомментировали прошедшие в офисах в Минске обыски. Об этом сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что пришедшие в офисы вооруженные люди представились как сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

Там также отметили, что в момент проведения обысков несколько сотрудников «Яндекса» находились в здании. Представитель компании подчеркнул, что основания для проведения обысков не были запротоколированы.

«В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были, по окончании обыска сотрудники не задерживались», — добавил он.

СК Белоруссии и Департамент финрасследований республики опровергли проведение действий в офисе «Яндекса».

Ранее сообщалось, что офисы Яндекса в Минске захватили вооруженные люди. По данным источника, они не предъявляли никаких требований. На данный момент силовики уже покинули офисы.

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