Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

»Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений», — заявил он.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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