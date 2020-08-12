В белорусских Барановичах сбили милиционера

В белорусском городе Барановичи водитель автомобиля совершил наезд на милиционера, его попытались задержать, но безуспешно. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГАИ попытались задержать водителя и прострелили колесо его автомобиля, но тот сбежал. Теперь его разыскивают.

Пострадавший милиционер госпитализирован.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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