В белорусских Барановичах сбили милиционера
В белорусском городе Барановичи водитель автомобиля совершил наезд на милиционера, его попытались задержать, но безуспешно. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ попытались задержать водителя и прострелили колесо его автомобиля, но тот сбежал. Теперь его разыскивают.
Пострадавший милиционер госпитализирован.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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